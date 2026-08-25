Небензя назвал санкции Украины против «Маши и Медведя» проявлением «убогости»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 592 0

Постпред России при ООН связал ограничения в отношении мультсериала с русофобией киевских властей.

С чем связаны санкции Украины против Маши и Медведя

Фото: Кадр из м/с «Маша и Медведь», реж.: Олег Кузовков, 2009-...г.

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Небензя назвал санкции Украины против «Маши и Медведя» проявлением убогости

Санкции Украины против российского мультсериала «Маша и Медведь» показывают «убогость» киевских властей. Об этом 24 августа заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

По словам дипломата, под ограничения попал детский мультсериал, который украинская сторона сочла продвигающим российские «милитаристские нарративы».

Небензя также заявил, что ограничения на Украине затрагивают не только русский язык, но и произведения, связанные с общей историей и культурным пространством двух стран. Подобную политику он охарактеризовал как проявление «пещерной» русофобии и ксенофобии, в том числе по отношению к собственным гражданам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции в отношении создателей «Маши и Медведя» 20 августа. На его сайте утверждается, что мультсериал представляет угрозу национальной безопасности Украины.

На следующий день бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник назвал такое решение абсурдным и заявил, что украинские власти начали воспринимать как угрозу даже детское творчество.

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