Зеленский присвоил националисту звание героя Украины

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Речь идет об Андрее Билецком*, основателе батальона «Азов»**.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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В Польше вновь вспомнили о героизации нацистов на Украине. Но Киев, похоже, вообще перестал на это реагировать. Более того, создав свой пантеон национальных героев, начав свозить туда останки националистов со всего мира.

Зеленский взялся и за создание списка современных защитников родины. Например, он присвоил звание героя Украины Андрею Билецкому*. Найти большего нациста на Украине сложно. Ведь это он создал, признанный у нас запрещенным, батальон «Азов»**, он собрал там самых отъявленных головорезов. А потом из остатков азовцев сформировал 3-й армейский корпус ВСУ.

То есть сам Билецкий теперь готовый претендент в тот самый пантеон погибших украинских нацистов.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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