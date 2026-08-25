Каллас призвала усилить санкционное давление на Россию осенью

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 24 августа выступила за усиление санкционного давления на Россию этой осенью. Об этом она написала в социальной сети X.

«Я предлагаю ужесточить санкции против России этой осенью», — говорится в публикации Каллас.

Заявление было сделано в рамках Дня независимости Украины. Каллас также сообщила, что присоединилась к «коалиции желающих», где обсуждаются вопросы укрепления украинской обороны и поддержки страны в зимний период.

По ее словам, Евросоюз уже направил Украине 8,47 миллиарда евро в рамках кредита на помощь. Кроме того, сейчас готовится дополнительная поддержка киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас с персонажем из «Чебурашки» — старухой Шапокляк, комментируя ее слова о подготовке «самого масштабного» санкционного пакета Евросоюза против России.

Совет Евросоюза 23 июля утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронули 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банка и крупных финансовых учреждения.

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