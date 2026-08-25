Резюме от нейросети и проверка на полиграфе: как меняются собеседования в России

Чтобы получить работу, соискателю нужно доказать, что он действительно умеет то, что написал в резюме. Сейчас многие обращаются за составлением идеальной карьерной истории к искусственному интеллекту, а он врет так, чтобы вас точно одобрили. Кадровики нашли отличный выход: против ИИ — детектор лжи. Собеседование нового уровня попытался пройти корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Чтобы в наши дни получить хорошую работу, нужно хорошее резюме. Нейросети помогают приукрасить опыт, навыки и даже придумать несуществующие кейсы, к которым соискатель якобы имел отношение.

«И компании, и работники используют этот самый пресловутый искусственный интеллект. Многие генерируют несуществующий опыт, придумывают себе какие-то регалии, награды даже. Я видела, что прописывали проекты, которых даже нет, и человек даже никогда в них не участвовал, не работал в этой компании», — сказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Если для несложных профессий несоответствие навыков не критично, то в случае с, допустим, программистами последствия куда серьезнее. IT-шники порой используют ИИ прямо во время собеседований: специальные программы распознают вопросы, отправляют их в нейросеть и выводят готовые подсказки на экран.

«Если выявить алгоритмы, которые, например, использует работодатель, и дать установку, соответствующую искусственному интеллекту соискателя, то резюме может получить просто высший балл, даже если там будет написана полная чушь, то есть бесконкретно. Соответственно, да, поэтому чисто технически на собеседовании себя можно выдать за программиста, можно выдать себя за кого угодно», — сказал специалист в области искусственного интеллекта Николай Паршутин.

Поэтому компании все чаще возвращаются к старому принципу: доверяй, но проверяй. И помимо проверки рекомендаций с прошлых мест работы и тестовых заданий все чаще отправляют кандидатов на полиграф.

«Конечно, это рабочий инструмент, но как любым инструментом надо уметь пользоваться. Поэтому мы свою работу делаем хорошо, хорошо выявляем, где человек лжет, где он говорит правду. А уже как дальше распоряжается работодатель этим инструментом, это уже зависит от него», — сказала судебный эксперт-полиграфолог Любовь Попова.

Но есть проблема: как соискателю обеспечить взаимопонимание между чувствами и разумом.

«Когда ты сидишь в маленькой комнате, весь обмотанный проводами, и тебе задают вопросы личного характера, хочешь не хочешь, будешь волноваться. Процедура занимает обычно, как правило, от часа до четырех часов. По ощущениям, как будто тебя вызывают к доске, а ты не готов. То есть ручки потряхивают, внутри что-то сжимается», — сказала Кристина Ковтева, проходившая проверку на полиграфе.

Вопросы могут касаться не только работы, но и личной жизни, вредных привычек, прежних поступков. Полиграф же всего лишь реагирует на импульсы от вашего мозга.

«Возможно, у меня все хорошо, но я просто не хочу разговаривать. Вот у меня сейчас даже на майке это написано. Но хочу я разговаривать или не хочу, это не важно, потому что 7-8 вопросов на одну и ту же тему под разными углами, и я, естественно, начинаю психовать. А если я начинаю психовать, то это уже проблема», — сказала Кристина Ковтева.

То есть получается — ИИ помогает пройти собеседование, полиграф проверить отдельные факты… но без контакта человека с человеком все равно ошибок не избежать. В общем, в глаза смотри.

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