«Театр, рожденный мечтой»: Машков хочет, чтобы «Табакерка» работала круглые сутки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 619 0

В этом сезоне завершится реконструкция театрального центра на Сухаревской, и осуществление этого желания станет чуть ближе.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Худрук «Табакерки» Машков: моя мечта — чтобы театр работал круглые сутки

Московский театр Олега Табакова открыл юбилейный сезон — в этом году прославленной «Табакерке» исполняется 40 лет. А еще в этом году исполняются мечты художественного руководителя этого учреждения, а также «Современника», председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Владимира Машкова.

В юбилейном сезоне завершится реконструкция здания на Сухаревской, продолжающаяся четыре десятилетия. Как только работы будут окончены, это пространство превратится в полноценный центр, где расположатся все значимые объекты, и спектакли, в том числе три новинки, вернутся со сцены «Современника» домой.

«Там долгая история, отдельный роман театральный. И вот теперь эти пространства будут принадлежать театру Олега Табакова, где будет и театральная школа наша, и библиотека, и кафе, и репетиционный зал, и наша сцена основная. Будут все возможности. Знаете, моя мечта, чтобы театр работал круглые сутки. Да, в здании круглые сутки. Раз — и ночью могли прийти посмотреть спектакль «Мэйдей», — поделился Машков.

На шутливое замечание о том, что теперь театру не понадобится сигнализация, режиссер так же с юмором ответил — в «Табакерке» много молодежи, которая не допустит вторжения недоброжелателей. Однако фантазия о круглосуточной работе театра, похоже, не была шуточной.

«Такая мечта, театр, рожденный мечтой! Мы продолжаем мечтать. Сбудется или нет — известно только Олегу Павловичу», — заключил Машков.

В 41-м сезоне «Табакерка» представит три премьеры — «Звездный час по местному времени» Владислава Миллера, «Мэйдэй» Михаила Шугарева и «Обыкновенная история» Севастьяна Смышникова. Кроме того, в августе труппа планирует гастроли на Камчатку, в сентябре — в Красноярск, а до конца года — в Курск.

Ранее в интервью 5-tv.ru Владимир Машков рассказал, как театр взращивает новое поколение режиссеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
В России утвердили даты начала и окончания учебного года 2026-2027
8:22
Зачем их так назвали? Нинель, Раднэр, Гений и другие советские актеры с необычными именами
8:18
После лета не хватает сил? Какие продукты борются с отложенной усталостью
8:06
Европа в огне и без воды: пожары выжгли полмиллиона гектаров, а реки пересохли
7:56
В Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом
7:51
«Театр, рожденный мечтой»: Машков хочет, чтобы «Табакерка» работала круглые сутки

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Грозит ответственность? Чем опасна публикация видео с семейным скандалом в сети
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео