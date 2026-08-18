«Театр, рожденный мечтой»: Машков хочет, чтобы «Табакерка» работала круглые сутки

Худрук «Табакерки» Машков: моя мечта — чтобы театр работал круглые сутки

Московский театр Олега Табакова открыл юбилейный сезон — в этом году прославленной «Табакерке» исполняется 40 лет. А еще в этом году исполняются мечты художественного руководителя этого учреждения, а также «Современника», председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Владимира Машкова.

В юбилейном сезоне завершится реконструкция здания на Сухаревской, продолжающаяся четыре десятилетия. Как только работы будут окончены, это пространство превратится в полноценный центр, где расположатся все значимые объекты, и спектакли, в том числе три новинки, вернутся со сцены «Современника» домой.

«Там долгая история, отдельный роман театральный. И вот теперь эти пространства будут принадлежать театру Олега Табакова, где будет и театральная школа наша, и библиотека, и кафе, и репетиционный зал, и наша сцена основная. Будут все возможности. Знаете, моя мечта, чтобы театр работал круглые сутки. Да, в здании круглые сутки. Раз — и ночью могли прийти посмотреть спектакль «Мэйдей», — поделился Машков.

На шутливое замечание о том, что теперь театру не понадобится сигнализация, режиссер так же с юмором ответил — в «Табакерке» много молодежи, которая не допустит вторжения недоброжелателей. Однако фантазия о круглосуточной работе театра, похоже, не была шуточной.

«Такая мечта, театр, рожденный мечтой! Мы продолжаем мечтать. Сбудется или нет — известно только Олегу Павловичу», — заключил Машков.

В 41-м сезоне «Табакерка» представит три премьеры — «Звездный час по местному времени» Владислава Миллера, «Мэйдэй» Михаила Шугарева и «Обыкновенная история» Севастьяна Смышникова. Кроме того, в августе труппа планирует гастроли на Камчатку, в сентябре — в Красноярск, а до конца года — в Курск.

Ранее в интервью 5-tv.ru Владимир Машков рассказал, как театр взращивает новое поколение режиссеров.

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