Алкоголь под запретом: 60 регионов России ограничат продажу спиртного 1 сентября

Шестьдесят регионов России ограничат продажу алкоголя 1 сентября

Шестьдесят российских субъектов полностью запретят продажу алкоголя 1 сентября. Ограничения для розничной торговли будут действовать в течение всего Дня знаний.

Таким образом, легально приобрести спиртное в магазинах не получится. В столице и Петербурге меры вводить не стали. При этом в Ленинградской области запрет решили поддержать.

Напомню, на федеральном уровне есть общее правило: продавать алкоголь с 23 до 8 часов утра нельзя. Однако на усмотрение местных властей в определенные даты можно вводить дополнительные ограничения. Например, уже существует такая практика — в День молодежи и День защиты детей.

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