Алкоголь под запретом: 60 регионов России ограничат продажу спиртного 1 сентября

Эфирная новость 136 0

В Москве и Петербурге запрет вводить не будут.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скоро в школу

Шестьдесят регионов России ограничат продажу алкоголя 1 сентября

Шестьдесят российских субъектов полностью запретят продажу алкоголя 1 сентября. Ограничения для розничной торговли будут действовать в течение всего Дня знаний.

Таким образом, легально приобрести спиртное в магазинах не получится. В столице и Петербурге меры вводить не стали. При этом в Ленинградской области запрет решили поддержать.

Напомню, на федеральном уровне есть общее правило: продавать алкоголь с 23 до 8 часов утра нельзя. Однако на усмотрение местных властей в определенные даты можно вводить дополнительные ограничения. Например, уже существует такая практика — в День молодежи и День защиты детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Скоро в школу
25 авг
Флешка для школы: на какие характеристики обратить внимание перед покупкой
25 авг
Спорт, творчество или техника: как понять, какой кружок подойдет ребенку
25 авг
Ланч-бокс для школы: какой контейнер подойдет ребенку и не создаст проблем
24 авг
Здоровье дороже: на чем нельзя экономить при покупке монитора школьнику
24 авг
Помощь или пустая трата денег? Когда школьнику действительно нужен репетитор
23 авг
Бережем осанку: как выбрать кресло для первоклассника
23 авг
Чек-лист для родителей: как выбрать идеальную куртку для школьника
23 авг
Рисуем без слез: как выбрать карандаши для школы
23 авг
Яркие уроки без грязи: какие краски купить для школы
23 авг
Поступить на бюджет: как выбрать подготовительные курсы в вуз
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.46
1.17 98.52
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками
23:21
Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов
23:04
Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы
22:52
Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
22:34
Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды
22:16
Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон

Сейчас читают

Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии
Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео