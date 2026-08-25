НХЛ не исключила участия сборной России в Кубке мира 2028 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 6 395 0

Лига пока не приняла окончательного решения и продолжает следить за международной обстановкой.

Сыграет ли сборная России на Кубке мира по хоккею 2028

Фото: www.globallookpress.com/JOEL MARKLUND, via www.imago-ima

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Национальная хоккейная лига продолжает прорабатывать возможное участие сборной России в Кубке мира 2028 года. Об этом 24 августа заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с порталом The Hockey News.

По его словам, лига уже провела значительную работу по подготовке турнира, хотя большая ее часть не афишировалась. Всего в соревновании планируется участие восьми команд.

Дэйли отметил, что решение по России будет зависеть в том числе от дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом НХЛ не обязана полностью ориентироваться на позиции Международной федерации хоккея или Международного олимпийского комитета.

Заместитель комиссара обратил внимание и на изменение подхода МОК к участию российских спортсменов в международных турнирах. Он подчеркнул, что окончательные решения и объявления по составу участников Кубка мира еще предстоит принять.

Международная федерация хоккея (IIHF) 30 июля не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года. Федерация хоккея России после этого заявила о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

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