«Пойдем приляжем»: десятки девушек обвинили топ-хореографов в домогательствах

Трагическое продолжение получил скандал в российской танцевальной индустрии, где ученицы массово обвиняют своих хореографов в домогательствах. Стало известно о внезапной смерти одного из преподавателей — Таджа Баймурадова.

Он хорошо известен на петербургской хип-хоп сцене. Незадолго до этого в отношении него в интернете началась настоящая травля. После того, как ученица рассказала, что Баймурадов совершил против нее незаконные действия. Подобными историями стали делиться и другие девушки. Но исключительно в своих блогах, а не в полиции. Почему? Выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это тот случай, когда виртуальная травля вышла из-под контроля. Российский хореограф Дмитрий Баймурадов, известный как Тадж, покончил с собой после обвинений в изнасиловании. Никаких подробностей. Все случилось якобы 12 лет назад. Доказательств тоже — никаких, только слова.

Именно с этой девушкой мы собирались встретиться, но в самый последний момент она отказалась от разговора. В этом главный парадокс скандала. С одной стороны, ввсе призывают не молчать, но при этом не готовы говорить публично.

Это превратилось в порочный танец для всей отечественной хип-хоп индустрии. Обвинения против успешных и знаменитых наставников сыпятся одно за другим: грубость, унижения и, главное, сексуальные домогательства.

«Я прихожу с комом в горле, и человек говорит: ну в целом я все понял, мы с тобой пообщались в интернете, пойдем приляжем?» — говорит одна из пострадавших.

Жительница Петербурга обличает своего экс-коуча — Дмитрия Кадета. Людям, далеким от танцевальной тусовки, это имя ничего не скажет. Но для тысяч детей он — настоящий идол, в школу которого пытаются пробиться подростки со всей страны.

На этих кадрах модный хореограф в окружении малолетних девочек. Те, что уже подросли, впервые нарушили молчание, приоткрыв грязные тайны индустрии.

Дальше — целая лавина видеооткровений и женских слез. Чем дальше — тем больше громких имен и неприятных подробностей, многие из которых тянут на серьезные сроки.

«Потом вторая, третья и другие девушки начали узнавать себя в этой истории. Теперь у нас десяток имен этих топовых персон. Ни жены, ни дети не останавливают этих людей от животного поведения», — сказала ведущая программы «Экстренный вызов 112».

Никто из пострадавших при этом не обращался в полицию, зато в соцсетях под раздачу попал хореограф рэпера Мота. Дескать, руки распускал на занятиях. Артистов из «порочного» списка уже призвали «отменить»: ни выступлений, ни приглашений. Но есть вопросы и к предполагаемым жертвам: почему они заговорили спустя годы? У психологов свое объяснение.

Насилие, особенно над детьми, — безусловное зло, но диванные эксперты и интернет тоже не щадят. Сообщение, репост, скриншот — социальная смерть наступает быстрее, чем человек успеет оправдаться.

Переписки, показания свидетелей и документы проверить можно. Воспоминания — намного сложнее. Парадокс цифровой эпохи: общественный приговор выносится за вечер. Юридический — порой никогда.

Впрочем, сами представители огромной индустрии не спешат общаться с журналистами. Возможно, до того момента, как правоохранители дадут ход скандальным показаниям или предполагаемые жертвы наконец напишут хотя бы одно заявление. Не исключено, что тем тоже придется ответить — за доведение до самоубийства.

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