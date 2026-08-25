Чашка американо может подорожать до 500 рублей из-за неурожая кофе

Причем засуха, пожары, а потом сильнейшие ливневые дожди ударят по карманам даже тех, кто не испытывает нужды в еде. Самый популярный в мире сорт кофе — арабика — уже в этом сезоне подорожает почти на 30 процентов. А стоимость чашки американо, которую вы сейчас покупаете за 300 рублей, поднимется как минимум до 500. Все подсчитал корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Репортаж бразильского ТВ, на который без слез не взглянешь. Тысячи кофейных зерен гниют на земле. Оставшийся на ветках урожай покрыт то ли плесенью, то ли чем-то похуже. Труд фермеров и агрономов сначала уничтожили ливни. Оставшееся добила аномальная жара.

«Много кофе упало на землю во время дождя. А собирать кофе с земли сложнее, чем с дерева. Все это влияет на качество и продажи», — сказал агроном Пауло Теиксеиа Джиордани.

Уровень осадков за лето здесь превысил норму в 3-5 раз. Кофе не успели вовремя собрать и высушить. Хранилища пустуют. Да и готовые к отправке зерна далеки от эталона.

В мире два популярных сорта. Робуста — более резкая и крепкая. Арабика — нежная и сладковатая. Оба зерна капризны к условиям и остро реагируют, если что-то идет не так. Кофе, подготовленный с нарушением технологии, отдает характерной затхлостью. И именно такой урожай сейчас и скопился на бразильских складах. И вот-вот может заполонить крупнейшие кофейни по всему миру.

В Бразилии выращивают более 60 процентов потребляемой арабики. А ключевые экспортеры не первый год жалуются на падение урожая. И не только в Бразилии. Падение урожая: 22 процента в Перу, 18 во Вьетнаме. Гватемала, Колумбия, Мексика. Меньше остальных страдает Эфиопия, но и тут отрицательная динамика.

Перепады температур, болезни, засухи, сменяющиеся тропическими ливнями. В таких условиях выращивание зерен в прежних объемах становится просто невозможным.

«Некоторые страны на фоне ситуации с перебоями с урожаем сначала ограничивают экспорт, а потом возобновляют в прежнем размере. Но эта ситуация компенсируется всегда ростом цен», — сказал экономист Бархота.

За 10 лет килограмм кофе подорожал почти в 2 раза. Но нынешняя ситуация пахнет настоящей катастрофой. Бразилия, нарушенная из-за землетрясения логистика Колумбии, Эфиопия, страдающая от засухи и повреждения почвы. И это крупнейшие экспортеры. А тут еще неведомой силы Эль-Ниньо вот-вот обрушится на берега Латинской Америки.

Это делает восстановление плантаций практически невозможным. Урожай кофе может обвалиться на 70 процентов. Запасы зерен в хранилищах уже на минимумах с начала века. К концу года цена ароматного напитка, предрекают эксперты, будет обжигать даже изысканных ценителей.

«Высокие цены на кофе, и не только в России, но и в других странах, определенным образом сокращают спрос. Понятно, что многие люди стараются уже экономить. Если раньше пили 5-7 чашек в день, сейчас выпивают 3-4 чашки», — сказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Из мимолетного каприза чашка капучино превращается в ощутимую статью расхода. 500-700 рублей за стаканчик на вынос придется платить уже в конце этого года. При этом спрос на кофе в России за последний год снизился на 20 с лишним процентов. А тот ли продукт все еще называют черным золотом?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.