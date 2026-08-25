Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры

Что же касается объектов критической инфраструктуры — тех, что действительно представляют интересы для боевиков, то сегодня президент подписал указ о мерах по обеспечению их безопасности. Казалось бы, за годы СВО чиновники и бизнесмены должны были научиться защищать и свое, и государственное имущество.

Но теперь дело доходит до того, что логистические центры, энергетические предприятия, транспортные, промышленные и даже объекты ЖКХ в случае несоблюдения правил могут быть переданы под внешнее управление. Зачем такие жесткие меры, объяснит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Неполные три страницы печатного текста, которые могут серьезно повлиять на всю российскую экономику. Указ президента предусматривает возможность введения временного управления в отношении компаний, владеющих объектами критической инфраструктуры, если те не обеспечивают их безопасность.

Указаны конкретные причины: в случае выявления неэффективности реализации мероприятий, непосредственно направленных на пресечение угроз нападения с использованием беспилотных воздушных судов, либо невосстановления или несвоевременного восстановления хозяйствующим субъектом функционирования таких объектов.

Речь об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Если частные собственники не в состоянии их защитить, это сделает государство. Но прежде оно посылает важный мотивирующий сигнал.

«Указ будет стимулировать собственников быстрее создавать экономическими, правовыми рычагами более быструю работу этого объекта или более оперативно реагировать на те повреждения, которые случаются на этом объекте», — сказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Оперативности как раз не хватает. Первая волна топливных перебоев должна была подстегнуть компании адаптироваться к новой реальности. Но в августе очереди на заправках вернулись, а их собственники снова не готовы. Актуальные данные о наличии бензина до водителей не доходят, те вынуждены охотиться на бензовозы.

А ведь возможностей информировать клиентов у крупных сетей АЗС хватает. Есть свои приложения, но там ни слова о наличии топлива. В отсутствие централизованных систем оповещения автовладельцы вынуждены полагаться на частные сервисы. Информация там неподтвержденная и часто некорректная.

«Распоряжение правительства было о том, что заправки должны информировать, но в этом распоряжении не было какой-то системы ответственности, если это не сделают», — сказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Теперь система ответственности за халатное отношение к делу предусмотрена. Это же касается и чисто физической защиты объектов. ВСУ бьют по российской энергетической инфраструктуре не первый год, но такие видео почему-то приходят не с наших НПЗ и нефтехранилищ, а из Арабских Эмиратов.

Время подготовиться было, и им не воспользовались. Впрочем, понятно, что все объекты окружить противодронными сетками невозможно. На этот случай еще один важный эффект президентского указа. Вмешательство государства должно стабилизировать рынок. Причем в правительстве подчеркивают: о национализации или изменении формы собственности предприятий речь не идет.

«Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения — точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», — сказал первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

По сути, указ Владимира Путина — еще один, на этот раз административный, ответ на эскалацию киевского режиму. Тот перешел к массированным ударам по гражданским объектам от бессилия. Но и эта стратегия провалилась — президент подробно объяснил, почему.

«Была публично заявлена цель — разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. И что, возникает вопрос, каков результат? Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло», — сказал Владимир Путин.

На фронте российские войска продолжают неуклонно наступать, и к этому прибавились асимметричные меры воздействия. Ежедневные ракетные и дроновые атаки по объектам украинской энергетики и логистики, портам. То, что киевский режим не в силах отбить и что наносит критический урон его и без того дышащей на ладан экономике. В общем, как выразился Владимир Путин, в Киеве сами открыли этот ящик Пандоры.

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