Трамп продлил торговое эмбарго США против Кубы еще на год

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Ограничительные меры в отношении Гаваны будут действовать до 14 сентября 2027 года.

Трамп продлил торговое эмбарго США против Кубы

Фото: www.globallookpress.com/Artur Widak

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Президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы еще на один год. Ограничения будут сохраняться до 14 сентября 2027 года, сообщает 25 августа «РИА Новости» со ссылкой на документ американской администрации.

В документе говорится, что продление полномочий в отношении Кубы на дополнительный срок соответствует национальным интересам США. Трамп распорядился продолжить действие мер еще на год.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые американские санкции против Кубы являются проявлением бессилия Вашингтона и не смогут изменить позицию кубинского народа.

Кроме того, 13 августа глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что администрация США рассматривает возможность применения силы против Кубы. Он отметил, что Вашингтон располагает несколькими возможными сценариями действий, однако не раскрыл их детали.

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