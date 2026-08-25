Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары после атак БПЛА

Выплаты смогут получить владельцы активных страховых полисов с покрытием таких рисков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Продавцы Ozon с действующими страховыми полисами от СПАО «Ингосстрах» смогут получить компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В компании уточнили, что выплаты предусмотрены для участников страховой программы, в которой учтены риски ущерба от атак БПЛА. Размер компенсации будет определяться по формуле, указанной в условиях договора.
Обращаться самостоятельно в страховую компанию продавцам с такими полисами не потребуется. Дополнительные действия для получения выплаты также не предусмотрены.
Ранее в этот же день в Ozon сообщили о временном отключении возможности оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. Такое решение приняли для поддержки продавцов, понесших ущерб из-за атак ВСУ на складские объекты маркетплейса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 25 авг
- В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
- 25 авг
- Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
- 25 авг
- Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
- 24 авг
- «Откровенная жестокость»: возбуждено уголовное дело после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край
- 24 авг
- В Дагестане при падении обломков БПЛА пострадали двое сотрудников склада
- 24 авг
- Задачи СВО выполняются: почему удары ВСУ по торговым объектам не влияют на ход спецоперации
- 24 авг
- Число погибших детей при атаке ВСУ в Краснодаре возросло до трех
- 24 авг
- За ночь над российскими регионами уничтожен 351 украинский дрон
- 24 авг
- В результате атаки беспилотников ВСУ загорелся склад Ozon в Адыгее
- 24 авг
- В результате атаки дронов на склад Ozon в Махачкале пострадали несколько человек
64%
Нашли ошибку?