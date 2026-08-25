Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары после атак БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 80 0

Выплаты смогут получить владельцы активных страховых полисов с покрытием таких рисков.

Как Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Продавцы Ozon с действующими страховыми полисами от СПАО «Ингосстрах» смогут получить компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании уточнили, что выплаты предусмотрены для участников страховой программы, в которой учтены риски ущерба от атак БПЛА. Размер компенсации будет определяться по формуле, указанной в условиях договора.

Обращаться самостоятельно в страховую компанию продавцам с такими полисами не потребуется. Дополнительные действия для получения выплаты также не предусмотрены.

Ранее в этот же день в Ozon сообщили о временном отключении возможности оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. Такое решение приняли для поддержки продавцов, понесших ущерб из-за атак ВСУ на складские объекты маркетплейса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 авг
В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
25 авг
Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
25 авг
Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
24 авг
«Откровенная жестокость»: возбуждено уголовное дело после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край
24 авг
В Дагестане при падении обломков БПЛА пострадали двое сотрудников склада
24 авг
Задачи СВО выполняются: почему удары ВСУ по торговым объектам не влияют на ход спецоперации
24 авг
Число погибших детей при атаке ВСУ в Краснодаре возросло до трех
24 авг
За ночь над российскими регионами уничтожен 351 украинский дрон
24 авг
В результате атаки беспилотников ВСУ загорелся склад Ozon в Адыгее
24 авг
В результате атаки дронов на склад Ozon в Махачкале пострадали несколько человек
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.46
1.17 98.52
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками
23:21
Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов
23:04
Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы
22:52
Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
22:34
Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды
22:16
Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон

Сейчас читают

Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии
Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео