Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары после атак БПЛА

Продавцы Ozon с действующими страховыми полисами от СПАО «Ингосстрах» смогут получить компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании уточнили, что выплаты предусмотрены для участников страховой программы, в которой учтены риски ущерба от атак БПЛА. Размер компенсации будет определяться по формуле, указанной в условиях договора.

Обращаться самостоятельно в страховую компанию продавцам с такими полисами не потребуется. Дополнительные действия для получения выплаты также не предусмотрены.

Ранее в этот же день в Ozon сообщили о временном отключении возможности оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. Такое решение приняли для поддержки продавцов, понесших ущерб из-за атак ВСУ на складские объекты маркетплейса.

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