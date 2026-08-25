Лишь 50 стран поддержали заявление по Украине с критикой России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 3 306 0

К документу не присоединилось большинство государств — членов организации, включая Соединенные Штаты.

Сколько стран поддержало критику России в ООН

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Только 50 из 193 государств — членов ООН 24 августа поддержали заявление по Украине, содержащее критику в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ представил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Подписавшие его страны назвали происходящее «незаконным полномасштабным военным вторжением», а также призвали Россию согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».

Основную часть поддержавших заявление составили европейские государства и другие союзники Запада. К документу также присоединился Евросоюз. Соединенные Штаты среди подписантов не оказались.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продолжают наступательное продвижение в зоне специальной военной операции.

Дипломат также назвал странными требования, которые выдвигаются Москве в ходе переговоров. По его словам, они создают впечатление, будто Россия терпит поражение на поле боя и поэтому должна согласиться на любые предложенные условия.

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