Экс-президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

В последнее время бывший глава республики неоднократно становился фигурантом различных судебных разбирательств.

Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет Армении

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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В Ереване бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего этот пост с 1998 по 2008 год, доставили в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщило армянское издание Yerevan.Today.

По данным источника, это произошло рано утром 25 августа. Официального подтверждения со стороны правоохранительных органов или представителей самого Кочаряна на данный момент не поступало. Подробности и причины визита не разглашаются.

Напомним, что в последнее время Кочарян неоднократно становился фигурантом различных судебных разбирательств, включая дела о коррупции и событиях 1 марта 2008 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии планов возвращаться к полноценному участию в ОДКБ в ближайшие пять лет, а также выразил надежду, что республику исключат из организации. Он отметил, что в уставе ОДКБ предусмотрена возможность исключения страны из состава блока, и сообщил, что был бы рад такому решению, поскольку оно сняло бы с руководства дилемму о самостоятельном выходе.

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