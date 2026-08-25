За ночь силы ПВО России сбили 148 воздушных целей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 76 0

Противник попытался атаковать восемь регионов РФ.

Сколько сбили ПВО России за ночь 25 августа

Фото: © РИА Новости

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За ночь силы ПВО России сбили 148 воздушных целей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей», — проинформировали в министерстве.

Там уточнили, что объекты были сбиты над восьми регионам России. Цели уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. А также в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, объекты были перехвачены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для атак на субъекты России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате падения обломков беспилотника ВСУ на территорию железнодорожной станции Афипская в Краснодарском крае. Еще двое пострадали. Кроме того, повреждения получили не менее десяти частных домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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