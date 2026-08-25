Более 300 домов разрушены из-за торнадо во Франции

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 62 0

Мощный вихрь обрушился на юго-запад страны.

Мощное торнадо во Франции сегодня 25 августа — новости

Фото: Reuters/Manon Cruz

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В регионе Од на юго-западе Франции торнадо разрушило и повредило более 300 домов, травмы получили 39 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Стихия прошла через населенный пункт накануне поздним вечером, оставив после себя значительные разрушения.

«Торнадо пронеслось через деревню в регионе Од на юго-западе Франции поздно вечером в понедельник, уничтожив дома и ранив 39 человек», — говорится в материале агентства.

Сильнее всего от удара стихии пострадала деревня Помас.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о масштабах последствий, а местные власти уточнили, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, около 21 тысячи домохозяйств на юге страны временно остались без электричества. В домах, которые устояли, были выбиты окна и зафиксированы прочие многочисленные повреждения.

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