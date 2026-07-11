Тайфун «Бави» обрушился на Японию — есть пострадавшие

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 102 0

Циклон движется в сторону Китая.

На Японию обрушился тайфун — что известно

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

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На юге Японии из-за тайфуна пострадали 12 человек

Из-за мощного тайфуна «Бави» в японской префектуре Окинава пострадали 12 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По имеющейся информации, в основном люди отделались легкими ушибами. Травмы они получили из-за ударов летящих предметов или из-за падения под порывами ураганного ветра.

Среди пострадавших — две туристки. Непогода застала девушек на курортном острове Мияко. Они оказались в море, захваченными волнами. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться на берег, отделавшись испугом и небольшими ранами.

По данным японского агентства, скорость ветра в зоне тайфуна превышает 40 километров в час, а в отдельных районах префектуры достигает 55 километров в час. Уточняется, что такие порывы легко могут перевернуть легковой автомобиль. Циклон движется в сторону Китая.

Из-за непогоды аэропорт Окинавы временно прекратил принимать и выпускать самолеты: отменено 200 рейсов. Кроме того, на юге Японии нарушено электроснабжение. Также есть угроза наводнений и оползней.

Ранее мощный торнадо обрушился на юг Китай. Самая сложная обстановка в провинции Хэбэй. Там из-за смерча погибли люди. Многие остались без крова. При этом на регион движется новый тайфун, который, по оценкам синоптиков, может стать еще сильнее.

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