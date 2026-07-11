Тайфун «Бави» обрушился на Японию — есть пострадавшие
Циклон движется в сторону Китая.
Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На юге Японии из-за тайфуна пострадали 12 человек
Из-за мощного тайфуна «Бави» в японской префектуре Окинава пострадали 12 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По имеющейся информации, в основном люди отделались легкими ушибами. Травмы они получили из-за ударов летящих предметов или из-за падения под порывами ураганного ветра.
Среди пострадавших — две туристки. Непогода застала девушек на курортном острове Мияко. Они оказались в море, захваченными волнами. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться на берег, отделавшись испугом и небольшими ранами.
По данным японского агентства, скорость ветра в зоне тайфуна превышает 40 километров в час, а в отдельных районах префектуры достигает 55 километров в час. Уточняется, что такие порывы легко могут перевернуть легковой автомобиль. Циклон движется в сторону Китая.
Из-за непогоды аэропорт Окинавы временно прекратил принимать и выпускать самолеты: отменено 200 рейсов. Кроме того, на юге Японии нарушено электроснабжение. Также есть угроза наводнений и оползней.
Ранее мощный торнадо обрушился на юг Китай. Самая сложная обстановка в провинции Хэбэй. Там из-за смерча погибли люди. Многие остались без крова. При этом на регион движется новый тайфун, который, по оценкам синоптиков, может стать еще сильнее.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
88%
Нашли ошибку?