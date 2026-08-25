Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 462 0

Помощник парламентария Владимир Дмитриев рассказал о последствиях инцидента.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Автомобиль главы ЛДПР Леонида Слуцкого столкнулся с мотоциклом в Москве

Автомобиль Aurus, в котором находился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, попал в аварию в центре Москвы. По данным источника 5-tv.ru, ДТП произошло на Новом Арбате, машина столкнулась с мотоциклом.

Ситуацию прояснил помощник депутата Госдумы Владимир Дмитриев. По его словам, речь не идет о серьезном столкновении. Никто из участников ДТП не получил тяжелых травм, вопреки распространившимся ранее слухам.

«Все это бред. Я вам официально заявляю, никаких трупов, ничего там не было. Все это ерунда, мелкое ДТП. Нормально, абсолютно. (Слуцкий. — Прим. ред.) поехал вроде по делам в МИД. Абсолютно. Никаких пострадавших, никого там не было. Так что все здесь полная ложь, как обычно», — заявил Дмитриев.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Туймазинском районе Башкортостана мотоциклист сбил троих детей. Авария произошла на грунтовой дороге у села Кальшали. Информацию передал очевидец.

В результате происшествия один ребенок погиб, еще двое пострадали. Водитель двухколесного транспорта пока не найден. На месте ДТП оперативные службы выясняют детали произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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