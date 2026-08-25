Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов

В Подмосковье расплодились коричнево-мраморные клопы

В Московской области зафиксирован резкий всплеск численности коричнево-мраморных клопов, которые несколько лет назад мигрировали в регион из стран Восточной Азии. Ситуация вызывает серьезные опасения у биологов: по словам экспертов, популяция этих насекомых могла претерпеть генетические изменения на российской почве.

О тревожной тенденции в беседе с корреспондентами ТАСС сообщил главный редактор научного журнала «Экоград» Игорь Панарин. Специалист не исключает, что аномальный рост численности вредителей связан с мутацией, подобной той, что когда-то помогла колорадскому жуку завоевать отечественные огороды.

«Мы знаем, что многие насекомые мигрируют, тот же колорадский жук прижился в России. Возможно, что рост численности клопов связан с генными мутациями. О вероятности подобной мутации насекомых писал автор нашего журнала академик Лев Эрнст. Это очень интересно, это следует изучать. С этим, к сожалению, мы ничего не можем сделать, это некие природные явления, которые мы можем изучить, понять, систематизировать», — пояснил Панарин.

При этом эксперт подчеркнул, что объявить войну непрошеным гостям на отдельно взятом дачном участке можно и сейчас, однако принимать серьезные региональные меры борьбы преждевременно. По словам ученого, любые масштабные решения должны основываться исключительно на глубинных научных исследованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии осени в России растет активность агрессивного подвида мух-жигалок. Отмечалось, что целые рои этих насекомых скоро посетят Москву и Подмосковье.

Жигалка может укусить человека скорее случайно, а не ради пропитания. Кроме того, она достаточно пуглива. В таком количестве, как комары, эти мухи никогда не встречаются. Из-за своего интереса к животным жигалки редко наведываются в большие города, предпочитая сельскую местность.

Внешне жигалка издали похожа на обычную муху. Отличить ее можно по торчащему вперед заостренному хоботку — у их комнатных сородичей такого нет. На конце органа расположены острые «кусачки», которыми мухи расковыривают ранку жертвы.

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