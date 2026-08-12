Умер бывший президент Toyota Хироши Окуда

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Он возглавил компанию, не будучи наследником семьи основателей.

Умер создатель Toyota Prius Хироши Окуда

Фото: AP/ТАСС

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Бывший председатель совета директоров Toyota Motor Corporation Хироши Окуда скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Окуда вошел в историю как первый президент Toyota почти за тридцать лет, не имевший родственных связей с семьей основателей концерна. Он встал у руля в сложный период вялых внутренних продаж и сразу взял курс на агрессивную экспансию. Именно под его руководством была разработана и ускоренно запущена в производство модель Toyota Prius — первый в мире серийный гибридный автомобиль, вышедший на рынок в 1997 году.

В рамках стратегии Vision 2005 концерн начал массово строить заводы за рубежом, что позволило ему за десять лет более чем вдвое нарастить продажи вне Японии и увеличить глобальную реализацию на 67%.

При этом управленческий стиль Окуды был нетипичен для японской корпоративной культуры.

Еще в начале карьеры он без стеснения критиковал непрозрачные траты, а позже, в 1999 году, публично выступил против автоматического продвижения по родственному признаку. Перед вступлением Акио Тойоды в совет директоров он потребовал, чтобы внук основателя доказал свое право руководить, а не просто унаследовал контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни винный эксперт Мэттью Джукс.  

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