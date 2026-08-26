Умер звезда «Один дома» и «Оно» Тим Карри

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 859 0

В 2012 году актер перенес обширный инсульт, в результате чего передвигался на инвалидном кресле.

Умер Тим Карри — новости

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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На 81-м году жизни скончался актер Тим Карри. Об этом сообщил портал TMZ.

Известно, что актер умер поздно вечером во вторник, 25 августа, у себя дома в Лос-Анджелесе.

Карри Родился в 1946 году, а первую роль в кино исполнил в 1968-м. Больше всего он запомнился зрителям по работе в картинах «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Оно», «Очень страшное кино 2» и другим.

В 2012 году актер перенес обширный инсульт, в результате чего передвигался на инвалидном кресле. Однако работать он не бросил — последние роли Карри исполнил в 2024 году, в слэшере «Стрим» и «Стрим-2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла «королева кантри» Долли Партон. Первоначальный успех пришел к ней как к автору песен в конце 1960-х, а самый известный ее хит — композицию Jolene — перепевали и до сих пор перепевают популярные исполнители. Кроме того, во время пандемии коронавируса, она сама выпустила кавер на свой сингл, превратив Jolene (имя девушки. — Прим. ред.) в Vaccine («вакцина». — Прим. ред.) — так звезда призывала людей во всем мире прививаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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