И снова здравствуйте: принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию спустя 6 лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Семья прилетела из Калифорнии частным самолетом.

Гарри и Меган вернулись в Британию спустя шесть лет

Фото: www.globallookpress.com/Josh Stanyer

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Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию спустя шесть лет

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, они не были в стране вместе уже шесть лет. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Супруги прилетели из Калифорнии частным бортом вместе с детьми — они поселятся в Котсуолдсе. Дети герцогов Сассекских уже со следующей недели начнут учебу в одной из элитных английских школ. Несмотря на возвращение, Гарри и Меган по-прежнему будут оставаться частными лицами и не намерены выполнять обязанности членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Великобританию на срок от полугода до года. Пара намерена сохранить за собой особый статус «частных членов королевской семьи», хотя они уже не раз заявляли, что не вернутся к официальным обязанностям.

Известно, что переезд через океан переживут не все питомцы пары: черный лабрадор Пула и бигль Мия, предположительно, отправятся с хозяевами, а куры, включая подаренную телеведущей Эллен Дедженерес курицу по кличке Синки, останутся в Калифорнии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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