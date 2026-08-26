Названы даты проведения юбилейного ПМЭФ-2027

Юбилейный ПМЭФ-2027 пройдет в Петербурге с 16 по 19 июня

Юбилейный XXX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Как отметили организаторы, подготовка к форуму уже началась. Ожидается, что программа будет расширена, а состав участников останется традиционно представительным. Подробности деловой повестки и список спикеров будут раскрыты ближе к дате проведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на предстоящем саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18–19 ноября, может состояться трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, отметив, что, хотя говорить о конкретных встречах пока преждевременно, такой контакт был бы весьма полезным и реализуемым, так как все три лидера ожидаются на мероприятии.

Саммит пройдет под председательством Китая с лозунгом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания».

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