Звезда «Короля и Шута» Плотников сделал предложение дочери режиссера Олейникова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 141 0

Актер попросил руку и серце у своей избранницы в необычном месте.

Личная жизнь Константина Плотникова

Фото: Instagram*/daria_oleynikova

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Актер и звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников сделал предложение руки и сердца дочери режиссера Александра Олейникова Дарье. Радостной новостью избранница артиста поделилась на своей странице в социальных сетях.

Она опубликовала снимки из фотобудки. На них видно, как Плотников делает неожиданное предложение Олейниковой. Instagram*/daria_oleynikova

Также она выставила снимок с заветным кольцом на безымянном пальце правой руки.

«Game over. Или все только начинается», — говорится в подписи к посту.

Instagram*/daria_oleynikova

Константин Плотников и Дарья Олейникова познакомились на съемках сериала «Дети перемен». Он там играл одну из ролей, а она работала вторым режиссером проекта. Какое-то время пара скрывала свои отношения. Но на похоронах отца Дарьи в январе 2026 года их роман перестал быть тайной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра певицы Сати Казановой Марьяна вышла замуж. Ее избранником стал стоматолог Руслан Джантудуев, который на десять лет старше своей избранницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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