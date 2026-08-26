США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 72 0

Консульские сотрудники должны пройти дополнительную подготовку по оценке заявителей.

Почему США приостановили рассмотрение иммиграционных виз

Фото: Marco Bader/IMAGO/ТАСС

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Власти США 25 августа приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы во всех странах мира. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Госдепартамент.

Ограничение связано с проведением углубленной подготовки консульских работников. Персонал планируют обучить более последовательно и всесторонне оценивать каждого претендента на получение визы.

По данным FT, администрация президента США Дональда Трампа стремится таким образом выявлять заявителей, которые, по мнению властей, впоследствии могут нуждаться в помощи государства.

Сроки возобновления собеседований в Госдепартаменте не назвали.

Решение последовало после того, как на прошлой неделе федеральный судья отменил запрет Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран.

Ранее Associated Press сообщило, что власти США также намерены аннулировать до 200 тыс. деловых и туристических виз иностранцев, запросивших убежище в стране. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт уточнил, что число аннулирований может меняться, а сама процедура будет проводиться на постоянной основе.

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