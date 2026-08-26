Не дали сбросить кожу: россиянка пыталась пронести через таможню 166 ящериц

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 55 0

Все «пассажиры», которые сопровождали женщину, были без документов.

Россиянка пыталась пронести через таможню 166 ящериц

Фото: Пресс-служба Калининградской областной таможни

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Россиянка пыталась пронести через таможню 166 ящериц

Обычный таможенный досмотр в Калининградской области превратился в настоящий зоологический квест. Инспекторы задержали россиянку, которая спрятала в подкладке своей куртки - ни много ни мало - 116 живых ящериц. Контрабандистка рассчитывала пересечь границу с Польшей и отправить хрупкий груз дальше в Германию. Но план провалился — рептилии отправили в центр помощи, а женщину оштрафовали.

По данным таможни, рептилии были расфасованы партиями от трех до пяти штук в каждый мешочек. Всего насчитали 116 особей. Документов на животных, разумеется, не оказалось. Сама женщина призналась, что везла их за вознаграждение, но имя заказчика называть отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни во время контроля в «зеленом» коридоре VIP-зала обнаружили у 46-летней россиянки незадекларированный товар. Общая стоимость ценностей составила около 36 миллионов рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе.

В багаже и ручной клади находились изделия известных мировых ювелирных домов, включая Cartier, Bulgari, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и другие. Она также перевезла брендовые аксессуары и обувь. Женщина не задекларировала их в установленном порядке, хотя обязана была это сделать при ввозе дорогостоящих товаров.

Сама пассажирка утверждала, что считала все вещи личными и не была знакома с требованиями таможенного законодательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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