Логистический центр Wildberries под Тамбовом загорелся в результате атаки ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 149 0

Площадь пожара на объекте достигла 40 тысяч квадратных метров.

В Тамбовской области загорелся склад Wildberries — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области загорелся в ночь на 26 августа в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом губернатор региона Евгений Первышов сообщил в мессенджере МАКС.

По данным главы области, площадь пожара составила 40 тысяч квадратных метров. Предварительно, один сотрудник маркетплейса получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.

После поступления сигнала тревоги персонал логистического центра эвакуировали.

В пресс-службе Wildberries также уточнили, что прием новых поставок товаров на этом объекте не осуществлялся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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