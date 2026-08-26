Россия и Украина готовят новый большой обмен пленными

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 97 0

Списки для гуманитарной операции в настоящее время согласовываются.

Россия и Украина готовят новый большой обмен пленными

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Лантратова сообщила о подготовке РФ и Украиной нового большого обмена пленными

Россия и Украина ведут подготовку к новому обмену военнопленными. Процесс согласования списков уже идет, об этом журналистам ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», — сказала Лантратова.

Двумя днями ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «10 на 10» в Гомельской области Белоруссии. Его удалось организовать благодаря помощи президента Александра Лукашенко. На территории страны бойцам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, после чего доставят в Россию.

Предыдущий обмен состоялся 19 августа — по формуле «103 на 103». Как сообщал 5-tv.ru, они уже вернулись на родину из Белоруссии. По словам Яны Лантратовой, освобожденные военные жаловались на избиения, пытки и проблемы с медицинской помощью во время нахождения в плену.

У российских бойцов отнимали нательные кресты и заставляли копать могилы под угрозой убийства. Их избивали трубами и битами, обещали расстрелять, с их телефонов родственникам якобы направляли требования о денежных переводах. Омбудсмен заявила, что полученные сведения планируется зафиксировать и передать в международные организации.

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