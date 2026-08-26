Металл против боли: исследователи нашли неожиданный эффект тяжелой музыки

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 810 0

После концертов участники эксперимента дольше выдерживали воздействие холодной воды, хотя сама боль не казалась им слабее.

Тяжелая музыка может повышать переносимость боли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Scientific Reports: тяжелая музыка повышает переносимость боли

Прослушивание тяжелой музыки может повышать способность человека терпеть боль. К такому выводу пришли исследователи после эксперимента на фестивале Wacken Open Air в Германии. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 122 добровольца. Им предлагали опустить кисть и предплечье в ледяную воду и продержаться как можно дольше. Перед испытанием ученые также измеряли частоту сердцебиения участников. Полученные результаты сравнили с показателями посетителей фестиваля, которые прошли тест до начала выступлений музыкантов.

Оказалось, что после концертов люди не воспринимали боль как менее неприятную, однако могли терпеть ее дольше. Исследователи связывают этот эффект с музыкой, которая помогает выражать сильные эмоции, в том числе гнев.

Ученые считают, что полученные данные могут быть полезны не только для изучения влияния музыки на человека, но и при поиске способов работы с хронической болью. При этом исследование показало именно связь между прослушиванием тяжелой музыки и повышенной переносимостью боли, а не снижение ее интенсивности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет
22:03
Без сита нельзя! Шеф-повар поделился рецептом идеальных сырников

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео