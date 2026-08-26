Расчет «Пиона» уничтожил склад боеприпасов ВСУ под Красным Лиманом

Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил склад боеприпасов ВСУ и живую силу на Краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты объектов артиллеристы получили от разведки. После этого расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удары по выявленным целям на расстоянии до 30 километров.

В результате склад боеприпасов, оборудованный в лесополосе, и находившаяся поблизости живая сила ВСУ были уничтожены. Поражение подтвердили средствами объективного контроля.

После выполнения задачи военнослужащие оперативно покинули позицию, чтобы избежать возможного ответного огня.

Расчеты САУ 2С7 «Пион» группировки «Запад» также применяются для поражения опорных пунктов, артиллерийских батарей, вооружения и военной техники ВСУ. Удары наносятся как по переднему краю, так и по объектам в глубине обороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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