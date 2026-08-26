Спецборт МЧС прибыл в Благовещенск: пострадавших при взрыве эвакуируют

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По факту нарушения требований промышленной безопасности на газохимическом заводе возбудили уголовное дело.

Фото, видео: MAX/МЧС Амурской области; 5-tv.ru

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Спецборт МЧС прибыл в Благовещенск

Несколько часов назад в Амурскую область, где на одном из крупнейших газохимических заводов произошел взрыв, прибыл спецборт МЧС. Пациентов в тяжелом состоянии эвакуируют в Москву. Всего во время ЧП пострадали почти полсотни человек, погибли трое.

На объекте было много рабочих, поскольку гигантский завод готовили к запуску. Во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбудили уголовное дело. При этом местные жители рассказали «Известиям», что последние две недели чувствовали в округе сильный запах газа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе возросло до трех. В официальном заявлении предприятия сказано, что два погибших — граждане Китая, а один — России. По уточненным данным, общее число пострадавших достигло 146. Из них 24 человека госпитализированы в больницы. У остальных зафиксированы легкие повреждения: ушибы и порезы.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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