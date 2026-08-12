Новое лицо: российские хирурги завершили основной этап лечения девочки «в маске Бэтмена»

В Петербурге сегодня завершился основной этап лечения семилетней Луны из Соединенных Штатов, которую из-за огромного родимого пятна на лице называли девочкой «в маске Бэтмена». Российские хирурги провели финальную операцию и сняли последние швы. Позади несколько лет борьбы, а впереди у Луны жизнь, о которой она и ее мама мечтали много лет. Как нашим врачам удалось сделать то, что когда-то казалось почти невозможным, расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Она не выпускает из рук любимого Чебурашку и не перестает восхищаться новым лицом — о чистой и мягкой коже, как у всех, Луна мечтала всю жизнь.

«Я надену свою бандану и шляпу, прикрою здесь — и будет классно выглядеть», — говорит Луна после операции.

Маленькой пациентке, известной на весь мир как «девочка в маске Бэтмена», в Петербурге провели финальную операцию и сняли последние швы. Только сейчас мама — уже с облегчением — может оценить ювелирную работу хирургов.

«Рубцы еще не затянулись, но я счастлива! И я ни капельки не боялась. Я доверяла этим врачам!» — сказала мама Луны Кэрол Феннер.

У Луны огромное родимое пятно закрывало большую часть лица. Девочке сложно было общаться со сверстниками, но что еще хуже: врачи предупредили — без операции риск развития рака кожи слишком высок.

В родных Штатах вылечить малышку предложили за 400 тысяч долларов и 80 операций.

«Это уникальный случай в хирургии и в мировой практике. Удаление невуса такой площади и удаление рубцовой ткани», — сказал пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Ярослав Прощенко.

Но российские врачи предложили более щадящее лечение — растягивание кожи. В таком объеме раньше этого не делал никто.

В несколько этапов Луне устанавливали вот такие импланты — тканевые экспандеры. Эти силиконовые баллоны врачи постепенно заполняли физраствором через специальный порт, и они медленно увеличивались.

Экспандеры растягивали кожу лица — на лбу, скулах, за ушами. Полученными здоровыми тканями хирурги и закрывали пораженные участки.

«Тот объем кожи, который нам удалось получить, помог нам справиться с остатками рубцовой ткани и опасного пигментного невуса с которым родилась девочка», — сказала доктор медицинских наук, пластический хирург Ольга Филиппова.

На родине пожертвования на лечение ребенка аннулировали — по политическим причинам. Зато финансово помогли неравнодушные россияне. За три поездки в Петербург Луна полюбила пельмени и прогулки по Эрмитажу. А ее рисунками теперь можно украсить все коридоры больницы.

А еще девочка встретила здесь свою первую настоящую подругу: Дэми Нгуен — пациентка с похожим диагнозом. Родители привезли ее на лечение в Петербург, вдохновившись историей Луны.

«Мы видимся почти каждый день, девочки очень поддерживают друг друга весь этот год, и это очень важно. Мы планируем, что они продолжат дружить после возвращения в Штаты», — сказала мама Дэми Анна Нгуен.

А домой обе малышки вернутся совсем скоро. Со временем рубцы станут тоньше и бледнее. Через два года Луна вернется — нужно пересадить волосы для бровей и провести еще одну коррекцию. Но прежде родители мечтают показать дочери мир. В том числе и Россию — где пришли на помощь в, казалось бы, безвыходной ситуации и доказали: спасение жизни — вне политики.

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