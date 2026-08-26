Иммунитет супердолгожителей: у людей старше 110 лет нашли клетки, убивающие рак

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 934 0

У самых пожилых участников исследования таких защитных клеток оказалось значительно больше, чем у людей младшего возраста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Cell Reports: у людей старше 110 лет нашли необычно много особых иммунных клеток

У людей старше 110 лет ученые обнаружили повышенное количество особых иммунных клеток, которые способны находить и уничтожать измененные клетки организма. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Специалисты изучили кровь 28 человек и разделили их на три возрастные группы: от 70 до 99 лет, от 100 до 109 лет и от 110 лет.

Чем старше были участники, тем больше у них находили таких иммунных клеток. В первой группе их доля составляла в среднем 4%, во второй — 9,6%, а среди людей старше 110 лет — уже 17,6%.

Ученые также заметили, что некоторые из этих клеток активно размножались и создавали большое число практически одинаковых копий. По мнению исследователей, это может быть признаком длительной работы иммунной системы против определенных угроз.

При сравнении полученных данных с открытой базой ученые нашли совпадения с образцами пациентов, у которых ранее диагностировали рак легких, молочной железы или печени. Однако у самих долгожителей таких заболеваний обнаружено не было.

Исследователи допускают, что эти иммунные клетки могут реагировать на изменения, связанные с опухолями. При этом авторы подчеркивают: пока нельзя утверждать, что именно большое количество таких клеток защищает человека от рака или помогает жить дольше.

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