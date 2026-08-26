«Привести клоунов в чувство»: торговая война США и Канады набирает обороты

На фоне кризиса на Ближнем Востоке Трамп вернулся к другой войне. Торговой — против всего мира. И ударил по своему ближайшему соседу — Канаде. Накануне Вашингтон и Оттава почти договорились о возобновлении экономического сотрудничества. Но в последний момент американский лидер потребовал фактически строить будущие производства канадских компаний на территории США.

Оттава на ультиматум не поддалась. В ответ Вашингтон начал ломать прежние правила торговли в Новом свете. Что именно хочет получить Белый дом — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Торговая война между Канадой и США претендует на статус главного североамериканского сериала этого сезона. Жанр определить сложно — тут и драма, и комедия. Новый поворот сюжета — Трамп в последний момент срывает торговые переговоры, меняя правила в своем стиле.

«Еще на этой неделе мы считали, что движемся к взаимовыгодному соглашению. Но в последние дни США предложили новые условия, которые были экономически несправедливыми. Короче говоря, они попросили слишком многого и предложили слишком мало», — сказал премьер-министр Канады Марк Карни.

Сразу после — резкое повышение ставок. Трамп вводит рекордные 50% пошлины на весь импорт. Канадский премьер отвечает таможенными сборами на не менее рекордные 27 миллиардов.

«Теперь Канада ответит на каждый доллар новых пошлин Вашингтона, чтобы защитить канадских работников, фермеров, семьи и предприятия. Наш ответ будет сосредоточен на таких секторах, как сталь, молочная продукция, бытовая техника и сельскохозяйственное оборудование», — заявил Карни.

Для Трампа такие заявления — удар по престижу и самолюбию. Он давно называет Канаду «еще одним штатом США», а ее премьер-министра — «губернатором Карни». В этот раз американский президент совсем не стал выбирать выражения.

«Без США Канаде не выжить — именно оттуда она получает все свои деньги. Нынешние плохие руководители, особенно губернатор Карни и его приспешник Форд, не позволяют ей продолжать пользоваться преимуществами США. Кто-то должен привести этих клоунов в чувство, иначе последствия для Канады станут гораздо хуже», — написал Трамп в соцсетях.

Упомянутый Трампом «приспешник» — это Дуглас Форд, премьер-министр провинции Онтарио, самого мощного промышленного региона страны. Фигура крайне влиятельная. С ним у Трампа — отдельная вендетта. Президент США не впервые оскорбляет политика, но в этот раз Форд тоже решил не стесняться в выражениях и прямо в эфире национального радио предложил главе Белого дома поцеловать себя, скажем так, немного ниже спины. Позже повторил предложение — уже под камеры.

— Вы звучите спокойнее, чем когда заявили, что Дональд Трамп может поцеловать вас в задницу. Премьер-министр просил вас сбавить обороты?

— Не просил. Не буду это комментировать, но он был не против. У меня много места на заднице, так что ему есть где разгуляться. Я крупный парень, — заявил премьер Онтарио Даг Форд.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Торговая война ударит по миллионам канадцев, учитывая беспрецедентный уровень экономического взаимодействия двух стран. Более 70 процентов всех канадских товаров на экспорт идут в США. Речь о 600 миллиардах долларов в год. Почти два миллиона рабочих мест в стране непосредственно завязаны на торговлю с США.

Впрочем, и Канада не так беззащитна в этой войне. Страна поставляет в Штаты много стали, промышленных товаров, а главное — огромное количество энергоносителей.

«Канада обеспечивает рост американской экономики, поставляя 99% импортируемого ими природного газа, 85% импортируемой ими электроэнергии, 60% импортируемой ими сырой нефти. Я не думаю, что они хотят, чтобы мы прекратили поставлять им всю эту энергию», — заявил Карни.

Да и американский бизнес явно пострадает. По всей стране уже жалобы на рост цен из-за торговых проблем с Канадой. После предыдущего витка конфликта Оттава отказалась покупать вино из США, и экспорт просел сразу на 78% — американские виноделы потеряли 360 миллионов долларов. А ведь это всего лишь вино. Что начнется, когда в игру вступят сталь, нефть и газ?

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