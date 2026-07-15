Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО штурмовиком

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов намерен продолжить судебное разбирательство, чтобы заключить контракт и отправиться в зону СВО, в том числе в рядах штурмовых подразделений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Иванов все также готов заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий в любой воинской должности, которая будет ему определена, вплоть до участия в штурмовом подразделении», — заявил Балуев.

По словам адвоката, защита Иванова не считает необходимым повторно обращаться в ведомство с аналогичными просьбами и планирует обжаловать решения судов в вышестоящих инстанциях.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны России с мая 2016 года. В июне 2024-го его освободили от занимаемого поста. Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Бывшему заместителю министра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с руководителями подрядных компаний, выполнявших работы для Минобороны. Утверждается, что он содействовал заключению выгодных контрактов, получая за это личное вознаграждение. Позднее суд приговорил экс-чиновника к 13 годам лишения свободы в колонии и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тимур Иванов отказался признать вину по новому уголовному делу, связанному с получением взяток на сумму 1,3 миллиона рублей.

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