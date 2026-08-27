Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Президент Белоруссии планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Отдельное внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности двух стран.

В рамках визита Лукашенко также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. 

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле готовятся к встрече белорусского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия должны объединить усилия для развития биотехнологий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым заявил о необходимости совместной работы двух стран в этой сфере. По его словам, имеющиеся в России и Белоруссии разработки должны использоваться в едином направлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео