Александра Бортич объяснила паузу в карьере эмоциональным истощением

В бесконечной работе нужна пауза, чтобы восстановиться. Так считает актриса Александра Бортич, она рассказала о своем восстановлении в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в преддверии премьеры романтической комедии «Все в твоих руках».

По словам звезды, остановка в карьере была осознанным шагом.

«Ну устала, чувствую, что нужен ресурс. Зарабатывать деньги, мне кажется, много ума не надо. Тем более, если ты известный и тебя много где зовут, то ты просто работаешь. Но я очень остро ощутила истощение эмоциональное», — поделилась Бортич.

Актриса подчеркнула, что деньги и занятость не решают главную проблему — внутренний ресурс оказался на нуле.

На вопрос о способах восстановления Бортич ответила откровенно.

«Они на самом деле для всех одинаковые — время с любимыми, время на себя. Я про психотерапию уже давно говорю — она всем нужна, всем важна», — заявила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на премьере сериала «Чудо» актриса и блогер Ида Галич рассказала о сложностях совмещения съемок и ухода за новорожденной дочерью. По словам телеведущей, главным препятствием стал хронический недосып — в сутки она спала максимум три часа, стараясь сделать все возможное для комфорта ребенка, и каждая мама, как она подчеркнула, поймет, насколько это тяжело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.