«Монстр»: Маколей Калкин навсегда закрыл дверь перед больным отцом

Маколей Калкин навсегда закрыл дверь перед больным отцом

Голливудский актер Маколей Калкин окончательно отказался возобновлять контакты со своим отцом Китом, с которым не общался более тридцати лет. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на близкое окружение артиста.

Калкин заявил, что эта страница его жизни навсегда перевернута. В прошлых интервью звезда фильма «Один дома» не раз признавался, что отец был жесток с ним в детстве, применял физическое и моральное насилие.

«Слава и деньги превратили его в монстра. У него семеро детей и четверо внуков, и никто не хочет иметь с ним ничего общего», — цитируют инсайдеры слова актера.

Сейчас 79-летний Кит Калкин, перенесший несколько лет назад инсульт, живет в Орегоне в полном одиночестве, его здоровье ухудшается. Однако сын игнорирует любые просьбы навестить отца. Сам Маколей уже почти десять лет счастлив в браке с актрисой Брендой Сонг, вместе они воспитывают двух сыновей, которых дедушка никогда не видел.

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