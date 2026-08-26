«Монстр»: Маколей Калкин навсегда закрыл дверь перед больным отцом

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 182 0

Звезда «Один дома» отказался от общения с Китом Калкиным.

Маколей Калкин отказался от общения с больным отцом

Фото: www.globallookpress.com/

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Маколей Калкин навсегда закрыл дверь перед больным отцом

Голливудский актер Маколей Калкин окончательно отказался возобновлять контакты со своим отцом Китом, с которым не общался более тридцати лет. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на близкое окружение артиста.

Калкин заявил, что эта страница его жизни навсегда перевернута. В прошлых интервью звезда фильма «Один дома» не раз признавался, что отец был жесток с ним в детстве, применял физическое и моральное насилие.

«Слава и деньги превратили его в монстра. У него семеро детей и четверо внуков, и никто не хочет иметь с ним ничего общего», — цитируют инсайдеры слова актера.

Сейчас 79-летний Кит Калкин, перенесший несколько лет назад инсульт, живет в Орегоне в полном одиночестве, его здоровье ухудшается. Однако сын игнорирует любые просьбы навестить отца. Сам Маколей уже почти десять лет счастлив в браке с актрисой Брендой Сонг, вместе они воспитывают двух сыновей, которых дедушка никогда не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал о планах на День знаний и поделился мыслями о воспитании 12-летней дочери Варвары. Певец признался, что из-за плотного гастрольного графика и жизни в Москве не всегда может уделять дочери достаточно внимания, но перед 1 сентября надеется заехать к ней в Новомосковск, чтобы лично поздравить с началом учебного года и дать напутствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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