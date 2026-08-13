Обычное имя: как назвали племянницу Ольги Бузовой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Сестра телеведущей стала мамой.

Как назвали племянницу Ольги Бузовой каким именем

Фото: legion-media/Persona Stars/044

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Тема:
Ольга Бузова

Стало известно имя племянницы Ольги Бузовой

Дочь Анны Бузовой и бизнесмена Константина Штрыкина получила имя Мария. Девочка стала первым ребенком пары, которая много лет мечтала о пополнении в семье.

Малышка появилась на свет 11 августа в одной из частных клиник Москвы. На момент рождения дочери Анне Бузовой, младшей сестре певицы и телеведущей Ольги Бузовой, было 38 лет.

О переменах в жизни Анна сама рассказала подписчикам. Она уточнила, что Мария родилась в 12:11. Вместе с радостной новостью Бузова поблагодарила медиков, принимавших роды, и отдельно обратилась к Константину, который поддерживал ее и находился рядом.

«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса», — написала Бузова.

Анна призналась, что теперь постепенно привыкает к статусу мамы. Первые эмоции после рождения дочери она назвала невероятными, а своего избранника — лучшим отцом, которого могла бы пожелать для ребенка.

Для пары рождение Марии стало особенно важным событием. Анна и Константин вместе уже много лет, а вопросы о том, почему у них до сих пор нет детей, неоднократно появлялись в комментариях в соцсетях. Бузова прежде не скрывала желания стать матерью, но отмечала, что на этом пути не все складывалось просто. Кроме того, несколько лет назад она перенесла инсульт.

Тема материнства близка и ее старшей сестре. Ольга Бузова неоднократно говорила, что тоже хотела бы создать полноценную семью, однако появление ребенка для нее неразрывно связано с настоящими чувствами между родителями.

«Ребенок должен родиться в любви, а чтобы родиться в любви — должна быть любовь», — объясняла артистка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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