Обычное имя: как назвали племянницу Ольги Бузовой
Сестра телеведущей стала мамой.
Фото: legion-media/Persona Stars/044
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Стало известно имя племянницы Ольги Бузовой
Дочь Анны Бузовой и бизнесмена Константина Штрыкина получила имя Мария. Девочка стала первым ребенком пары, которая много лет мечтала о пополнении в семье.
Малышка появилась на свет 11 августа в одной из частных клиник Москвы. На момент рождения дочери Анне Бузовой, младшей сестре певицы и телеведущей Ольги Бузовой, было 38 лет.
О переменах в жизни Анна сама рассказала подписчикам. Она уточнила, что Мария родилась в 12:11. Вместе с радостной новостью Бузова поблагодарила медиков, принимавших роды, и отдельно обратилась к Константину, который поддерживал ее и находился рядом.
«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса», — написала Бузова.
Анна призналась, что теперь постепенно привыкает к статусу мамы. Первые эмоции после рождения дочери она назвала невероятными, а своего избранника — лучшим отцом, которого могла бы пожелать для ребенка.
Для пары рождение Марии стало особенно важным событием. Анна и Константин вместе уже много лет, а вопросы о том, почему у них до сих пор нет детей, неоднократно появлялись в комментариях в соцсетях. Бузова прежде не скрывала желания стать матерью, но отмечала, что на этом пути не все складывалось просто. Кроме того, несколько лет назад она перенесла инсульт.
Тема материнства близка и ее старшей сестре. Ольга Бузова неоднократно говорила, что тоже хотела бы создать полноценную семью, однако появление ребенка для нее неразрывно связано с настоящими чувствами между родителями.
«Ребенок должен родиться в любви, а чтобы родиться в любви — должна быть любовь», — объясняла артистка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 авг
- «Наша принцесса»: сестра Ольги Бузовой стала мамой
- 11 авг
- «Я не считаю себя легендой»: Бузова рассказала, почему ей неловко из-за славы
- 11 авг
- «Кто я?» — Ольга Бузова назвала свой новый звездный статус
- 5 авг
- Бузова взялась за старое: появилось новое фото с бывшим
- 5 авг
- Не модно: Бузова сворачивает бизнес по продаже одежды
- 25 июл
- «Она не выбирала родителей»: Ольга Бузова вступилась за Анну Пересильд
- 24 июл
- «Очень долго заживает рана»: Бузовой грозит еще одна операция на ноге
- 16 июл
- «Мой любимчик»: Ольга Бузова заявила, что «с детства» болеет за Лионеля Месси
- 13 июл
- «Я не шучу»: Бузова дважды перепутала хоккеистов с футболистами
- 10 июл
- «Не вешаю нос»: Бузова начала тренироваться после травмы
Читайте также
62%
Нашли ошибку?