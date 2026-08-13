«Увидеть многогранность жизни»: Смирнова о воспитании детей

Ольга Смирнова: детство должно быть наполнено творчеством

Актриса Ольга Смирнова считает, что детям важно с раннего возраста пробовать себя в разных направлениях, чтобы раскрыть свои способности. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».

По словам артистки, детство должно быть наполнено творчеством, поскольку это помогает ребенку увидеть разные возможности и лучше понять себя.

«Детство очень влияет. Я считаю, что детство должно быть в творчестве, чтобы у маленького человека была возможность увидеть вообще многогранность этой жизни. И рисование, и пение, и мастерить что-то руками, там робототехника сейчас очень развивается, очень классная вещь», — поделилась Смирнова.

Актриса отметила, что родители не всегда могут заранее знать, в какой сфере ребенок сможет проявить себя, поэтому важно дать ему возможность попробовать разные занятия и поддержать его выбор.

«Чем больше в детстве мы раскрываем ребенку разные пути. Чтобы, во-первых, вообще его понять, потому что мы же не знаем, что там в нем заложено, и нам самим хочется его раскрыть и посмотреть, а в какую сторону он пойдет, и поддержать уже его тогда», — пояснила она.

Смирнова подчеркнула, что для гармоничного развития ребенка важны не только творческие занятия, но и спорт, а также интеллектуальное развитие.

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