«Пир во время чумы»: Илья Гуров против концерта Канье Уэста в России

Певец Илья Гуров: я бы не пошел на концерт Канье Уэста после его высказываний

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, планирует дать концерты в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, билеты на его шоу были раскуплены почти мгновенно. Но не все россияне в восторге от идеи попасть на представление зарубежной звезды. В числе противников — певец Илья Гуров.

«Я бы не пошел на концерт, конечно, даже если бы мне нравилась его музыка, после того, что он говорил, после того вообще, какая у него сложилась популярность. И мне кажется, что это пир во время чумы, потому что у нас много своих прекрасных артистов», — заявил исполнитель в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств».

Уэст действительно неоднократно попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний и восхваления нацизма. В октябре 2022-го он писал в соцсетях, что «евреи ненавидят белых», и обещал «перейти в смертельный режим против еврейского народа», а также активно распространял теории заговора.

В декабре того же года в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу Уэст и вовсе заявил, что «любит Гитлера». Он отрицал Холокост и называл нацистского лидера «человеком, внесшим вклад в общество». В феврале 2025 года он открыто назвал себя нацистом и запустил продажу футболок со свастикой. В ответ известные бренды (Adidas, Balenciaga, Vogue) разорвали с ним контракты, соцсети блокировали его аккаунты.

В 2026 году Уэст принес извинения — опубликовал в газете The Wall Street Journal статью под заголовком «Всем, кому я причинил боль» на правах рекламы. И признался в любви к еврейскому народу. Рэпер объяснил свое поведение травмой головы в 2002 году, которая повлияла на психическое здоровье и привела к биполярному расстройству.

Несмотря на скандалы, ажиотаж вокруг шоу артиста только растет. Интерес к авиарейсам в Петербург усилился в 400 раз, мест в отелях на нужные даты почти не осталось. Даже места в VIP-ложах за 160 тысяч рублей разлетелись в миг. Прежде визит Канье Уэста в Москву планировался, но не состоялся. И сегодня, после старта продаж, сохраняется вероятность отмены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) отказался выступать в дуэте с Уэстом. Он подчеркнул, что в России есть много достойных рэперов, и каждый должен заниматься своим делом.

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