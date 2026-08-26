Проекты реализуются по всей стране: как проходит импортозамещение в России

В России локализуют большое количество комплектующих для оборудования и транспорта

Национальный режим может быть распространен на работы и услуги в промышленности. С таким предложением сегодня выступил Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. Речь о мерах поддержки отечественных компаний в целях импортозамещения.

Глава Минпромторга доложил о проектах, которые реализуются по всей стране. За последнее время удалось локализовать большое количество комплектующих для оборудования, самолетов, промышленных роботов. Президент поинтересовался, как идет работа по созданию поездов для высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, которую должны запустить в 2028 году.

«Работаем сейчас над самыми ответственными деталями — это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028-м приступить уже к серийной поставке», — доложил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

— То есть это оплата идет? — уточнил президент.

— Да, здесь все по плану в части промышленности. Не менее востребованный у нас есть инструмент — это специальные инвестиционные контракты. Их уже больше 100 было заключено за весь период. Благодаря им мы смогли привлечь в экономику России больше двух триллионов рублей инвестиций, — ответил министр.

Во время встречи президент поддержал идею введения специальных инвестпроектов для компаний, готовых строить центры обработки данных с использованием отечественного IT-оборудования.

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