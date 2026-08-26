В Кировской области грибники несколько дней плутали по лесу после встречи с медведем

В Кировской области грибники заблудились в лесу после встречи с медведем

Двое пожилых грибников несколько дней не могли выбраться из леса на севере Кировской области после неожиданной встречи с медведем. Об этом сообщило УМВД по региону в канале в мессенджере МАКС.

Об исчезновении пенсионеров стало известно 21 августа. Мужчина 76 лет и его 71-летняя соседка отправились за грибами, однако домой не вернулись. В тот же день в лесу они столкнулись с медведем и в панике разбежались. Позже пенсионер нашел спутницу, но определить дорогу обратно уже не смогли.

«В день своей пропажи мужчина и женщина в лесу наткнулись на медведя. Испугавшись, они разбежались от лесного зверя», — говорится в сообщении.

Их поиски продолжались несколько дней. К операции подключились родственники, спасатели, сотрудники «ЛизаАлерт», волонтеры и представители местных властей. Для обнаружения пропавших использовали служебных собак и беспилотники.

Вечером 26 августа пожилых грибников обнаружил волонтер, участвовавший в поисковой операции. Он помог пенсионерам выйти на дорогу в нескольких километрах от поселка Чус.

Все это время мужчина и женщина самостоятельно обустраивали ночлег в лесу. Они разводили костры и ночевали в шалашах. На случай непредвиденной ситуации грибники удачно взяли с собой запас еды и воды, а также спички.

После обнаружения пенсионеров доставили домой. Медицинская помощь им не потребовалась.

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