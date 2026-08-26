Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на центр Донецка
Всего пострадало три местных жителя.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Три человека, включая ребенка, получили ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований», — написал Пушилин.
Сведения о погибших на данный момент еще уточняются.
Глава ДНР назвал произошедшее очередным военным преступлением режима Зеленского — удары наносились по мирным кварталам города в самый час пик.
Накануне ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР — погибли девять человек, шесть пострадали. Об этом сообщал 5-tv.ru. Всего в автобусе находилось 15 человек, восемь из них погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным актом терроризма кровавого киевского режима — бесчеловечным и не имеющим оправдания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погиб ребенок.
Также известно, что в результате падения обломков БПЛА во двор частного дома в Темрюкском районе пострадал мужчина, жизнь которого медики спасти не смогли. А в Новороссийске ранения получили еще восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всех их госпитализировали.
Кроме того, в результате атаки был поврежден 21 жилой дом и четыре предприятия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?