Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на центр Донецка

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 211 0

Всего пострадало три местных жителя.

Пострадавшие после ударов по Донецку сегодня 26 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Три человека, включая ребенка, получили ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований», — написал Пушилин.

Сведения о погибших на данный момент еще уточняются.

Глава ДНР назвал произошедшее очередным военным преступлением режима Зеленского — удары наносились по мирным кварталам города в самый час пик.

Накануне ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР — погибли девять человек, шесть пострадали. Об этом сообщал 5-tv.ru. Всего в автобусе находилось 15 человек, восемь из них погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным актом терроризма кровавого киевского режима — бесчеловечным и не имеющим оправдания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погиб ребенок.

Также известно, что в результате падения обломков БПЛА во двор частного дома в Темрюкском районе пострадал мужчина, жизнь которого медики спасти не смогли. А в Новороссийске ранения получили еще восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всех их госпитализировали.

Кроме того, в результате атаки был поврежден 21 жилой дом и четыре предприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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