Один человек погиб при взрыве на Амурском газохимическом комплексе

Причиной пожара на территории Амурского ГХК стал взрыв бочки с метанолом

При взрыве на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) предварительно один человек погиб. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В результате происшествия на ООО «Амурский ГХК» один человек погиб, а количество пострадавших увеличилось до 87 человек. По данным источника, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе предприятия отметили, что, взрыв спровоцировал возгорание, очаг которого находится на площадке строительства АГХК. Пламя уже было локализовано. Рисков распространения нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов.

Причиной пожара на территории «Амурского ГХК» предварительно стал взрыв бочки с метанолом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что что 10 августа произошел взрыв на золоторудном месторождении на Камчатке. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали.

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