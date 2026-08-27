«Вообще не вижу своих денег»: Денис Прытков о доходах и ответственности за семью

Денис Прытков заявил, что все заработанные деньги тратит на свою семью

Актер Денис Прытков практически не ощущает своих заработанных средств, так как все деньги уходят на содержание семьи. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Все в твоих руках».

«Я вообще не вижу своих денег. Я прокармливаю свою жену и собаку, дай Бог в будущем ребенка. И я понимаю, что этих денег не вижу и не чувствую, что я вырос как-то. Как деньги появляются, они раз — и испаряются. Их больше нет», — сообщил артист.

Прытков также рассказал, что многие его талантливые коллеги по актерской среде — Даниил Пестыков, Иван Кириллов и Тимофей Елецкий — остаются без съемок в кино. Он также сообщил, что сам оказывался в похожей ситуации, но при этом подчеркнул, что готовится к таким временам.

«Я был на их месте и просто находил другие способы работать и зарабатывать деньги. Но это большой опыт и очень сложное испытание. Я знаю, что рано или поздно съемки могут закончиться, но я стараюсь к этому готовиться», — пояснил актер.

Он добавил, что возможные перерывы в работе следует переживать с достоинством, не соглашаться на роли, противоречащие собственным принципам, и при необходимости искать подработку.

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