Су-34 нанес удар по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка подтвердила поражение целей.
Фото, видео: © РИА Новости/Майя Машатина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-34 нанес удар по объектам ВСУ в зоне группировки «Восток»
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по объектам боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
По заданным координатам самолет применил авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Под удар попали опорный пункт, личный состав и пункт управления ВСУ.
После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение заданной цели. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 27 авг
- Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
- 27 авг
- ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области
- 26 авг
- Российские войска освободили населенные пункты в Сумской и Запорожской областях
- 26 авг
- Су-34 уничтожил опорный пункт и склад вооружения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 авг
- Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 авг
- Украинское судно с грузом военного назначения поражено в порту Одессы
- 24 авг
- Российские войска освободили три населенных пункта за сутки
- 24 авг
- Артиллеристы разнесли «опорники» боевиков ВСУ из «Гиацинта». Лучшее видео из зоны СВО
- 22 авг
- «Тосочка» испепелила взводный опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 авг
- Ми-8 спасательной группы сопроводил армейскую авиацию. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?