Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве

Два человека, предварительно, погибли в ДТП около АЗС на Боровском шоссе в Москве

Смертельное ДТП произошло на Боровском шоссе в Москве — на автозаправочной станции (АЗС) черная легковушка влетела в стоящую машину такси. По предварительной информации, погибли два человека. Вероятно, водителю стало плохо за рулем, и он потерял управление.

Момент аварии на АЗС попал в объективы камер видеонаблюдения, их в своем канале в мессенджере МАКС опубликовала пресс-служба Департамента транспорта Москвы. После удара машина перелетела через такси и развернулась в воздухе, после чего врезалась в стену. У такси сорвало крышу.

На месте аварии побывал корреспондент 5-tv.ru Антон Шлячков. По его словам, там работает передвижная криминалистическая лаборатория, кроме того, прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники экстренных служб перекрыли доступ к заправке, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Как раз водитель черного автомобиля и мог оказаться виновником аварии, предварительно, это он на огромной скорости влетел в автомобиль такси. По нашим данным, двое погибших, на площадке разбросаны осколки автомобилей — это фары, части бампера», — сообщил Шлячков.



Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; MAX/Дептранс. Оперативно; 5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, людей, находившихся в машинах столкнувшихся машин, зажало искореженным металлом, один сумел высвободиться. Медики оказывают помощь, точная информация о состоянии пострадавших, а также о погибших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели ребенка в ДТП в Башкирии. Мотоциклист совершил наезд на группу детей на проселочной дороге недалеко от села Кальшали Туймазинского района. Сообщение о ДТП поступило от очевидца. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних, один из них погиб. Личность водителя мотоцикла пока не установлена, на месте происшествия работают спасатели.

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