Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
По предварительной версии, водителю легкового авто стало плохо за рулем, и он влетел в стоявшее у АЗС такси.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Два человека, предварительно, погибли в ДТП около АЗС на Боровском шоссе в Москве
Смертельное ДТП произошло на Боровском шоссе в Москве — на автозаправочной станции (АЗС) черная легковушка влетела в стоящую машину такси. По предварительной информации, погибли два человека. Вероятно, водителю стало плохо за рулем, и он потерял управление.
Момент аварии на АЗС попал в объективы камер видеонаблюдения, их в своем канале в мессенджере МАКС опубликовала пресс-служба Департамента транспорта Москвы. После удара машина перелетела через такси и развернулась в воздухе, после чего врезалась в стену. У такси сорвало крышу.
На месте аварии побывал корреспондент 5-tv.ru Антон Шлячков. По его словам, там работает передвижная криминалистическая лаборатория, кроме того, прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники экстренных служб перекрыли доступ к заправке, выясняются все обстоятельства произошедшего.
«Как раз водитель черного автомобиля и мог оказаться виновником аварии, предварительно, это он на огромной скорости влетел в автомобиль такси. По нашим данным, двое погибших, на площадке разбросаны осколки автомобилей — это фары, части бампера», — сообщил Шлячков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; MAX/Дептранс. Оперативно; 5-tv.ru
По информации 5-tv.ru, людей, находившихся в машинах столкнувшихся машин, зажало искореженным металлом, один сумел высвободиться. Медики оказывают помощь, точная информация о состоянии пострадавших, а также о погибших уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал о гибели ребенка в ДТП в Башкирии. Мотоциклист совершил наезд на группу детей на проселочной дороге недалеко от села Кальшали Туймазинского района. Сообщение о ДТП поступило от очевидца. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних, один из них погиб. Личность водителя мотоцикла пока не установлена, на месте происшествия работают спасатели.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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