Нечто загадочное под окнами: у дома женщины появился огромный темный зверь

Неизвестное животное с признаками большой кошки попало на фото в Британии

Жительница района Райхилл в Нортгемптоне, Великобритания, 18 августа заметила возле своего дома неизвестное крупное животное с темной шерстью. Женщина столкнулась с ним, когда вышла вынести мусор. Об этом сообщает портал Unexplained Mysteries.

Сначала она услышала странный шум за спиной и решила, что рядом появилась лиса, поскольку таких животных они с партнером уже видели поблизости. Однако перед ней оказался гораздо более крупный четырехлапый зверь, внешне напоминавший большую экзотическую кошку.

Женщина испугалась и сразу убежала обратно в дом. Позднее она и ее партнер снова заметили животное, на этот раз из окна спальни.

После произошедшего местная жительница стала опасаться выходить на улицу. Ей удалось сфотографировать зверя, однако установить, что именно она увидела возле дома, пока не удалось.

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