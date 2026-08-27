Курс на естественность: что будет в трендах осенью 2026 года

Осенью 2026 года в тренде естественность и восстановление

В салонах красоты наступил новый сезон, и главный запрос клиентов — восстановление после лета, а не кардинальное преображение. Об этом в интервью URA.RU рассказала президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

По словам эксперта, тотальный тренд на естественность сменил философию ухода: наращенные ресницы, объемные пряди и длинные ногти-типсы уходят в прошлое.

На смену приходит культ «своего, но ухоженного»: ламинирование ресниц, уход за родными волосами, короткая длина и нюдовые покрытия в маникюре.

«От наращивания в мегаполисах уже отходят. Гель-лак остается, но меняется эстетика: уходит не покрытие, а избыточность поверх него», —отметила Садыкова.

Осенью также востребованы ботокс и нанопластика для волос, увлажняющие процедуры для лица и кожи, а также открывается сезон агрессивных косметологических методик — пилингов и лазера.

Цены в бьюти-сфере за год выросли на 20-25%, а до конца 2026-го ожидается еще повышение на 10-15% из-за налоговой реформы и подорожания расходников. Импортные препараты подорожали на 30-50%, и в профессиональной косметологии полноценной замены им пока нет. Рынок расслаивается: растет спрос на бюджетные экспресс-форматы и держится премиум, а средний сегмент «комфорт-класса» оказался в зоне риска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие даты сентября 2026 года подходят для экспериментов с маникюром и ухода за ногтями. В начале осени, когда жизнь возвращается к более деловому ритму, выбор дизайна ногтей может быть связан не только с гардеробом, но и с актуальными задачами.

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